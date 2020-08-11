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Проекты радиостанции и телеканала «Губерния» признали лучшими на всероссийском фестивале «Моя провинция»

11 августа 2020 17:50
118
В Кисловодске завершился крупнейший форум региональных СМИ – это фестивали телевизионных фильмов и программ, радио и прессы, объединенные под общим брендом «Моя провинция»
В Кисловодске завершился крупнейший форум региональных СМИ – это фестивали телевизионных фильмов и программ, радио и прессы, объединенные под общим брендом «Моя провинция».

Ежегодно мероприятие собирает журналистов со всей России, чтобы обменяться опытом, познакомиться с новыми медиатехнологиями и принять участие в мастер-классах от признанных мэтров теле- и радиовещания. В этом году формат немного изменен, форум посетили только члены жюри и победители.

«Самарское областное вещательное агентство» в Кисловодске представил его директор Юрий Проничев.

В ходе церемонии награждения победителей фестивалей в главной номинации «Моя провинция» (радиопрограммы) 1-е место заняла программа радио «Губерния» «Культурные люди», автор – Алена Власова. Выпуск, представленный на всероссийском конкурсе, был посвящен жизни великого кинорежиссера Эльдара Рязанова, историям со съемочных площадок самых известных его фильмов и музею Эльдара Рязанова, который открыт в Самаре с 2018 года.

Фильм телеканала «Губерния» «Город со смыслом. ВолгаФест» также завоевал сердца членов жюри и получил спецприз фестиваля за освещение новаторства в облике города. Напомним, фестиваль набережных «ВолгаФест» проводится в Самаре с 2015 года и за короткий срок успел стать визитной карточкой областного центра. За все время проведения фестиваля его посетили свыше 250 тысяч гостей, а участниками стали творческие коллективы более чем 30 городов России и других стран. Посмотреть фильм «Город со смыслом. ВолгаФест» можно на сайте sova.info по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=zVKnXb4vVB0, передает пресс-служба облправительства.


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Комментарии


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Цель - переход на безбумажную технологию работы с гражданами и организациями и, как следствие, расширение форм и методов взаимодействия с клиентами.
11 августа 2020  18:19 
В Красноярском районе открылся цифровой центр занятости
Цель - переход на безбумажную технологию работы с гражданами и организациями и, как следствие, расширение форм и методов взаимодействия с клиентами.   Социум
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Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
11 августа 2020  12:17 
Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
 От активности предприятий, от нашей помощи им сейчас зависит, в том числе, и распределение сил на мировом рынке. Экономика региона
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Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
10 августа 2020  20:45 
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
10 августа 2020  15:07
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.
LADA+1: новая программа постгарантийного обслуживания
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.   Новости Тольятти
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10 августа 2020  13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.  Новости Тольятти
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7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
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