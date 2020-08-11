Проекты радиостанции и телеканала «Губерния» признали лучшими на всероссийском фестивале «Моя провинция»

В Кисловодске завершился крупнейший форум региональных СМИ – это фестивали телевизионных фильмов и программ, радио и прессы, объединенные под общим брендом «Моя провинция»
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Ежегодно мероприятие собирает журналистов со всей России, чтобы обменяться опытом, познакомиться с новыми медиатехнологиями и принять участие в мастер-классах от признанных мэтров теле- и радиовещания. В этом году формат немного изменен, форум посетили только члены жюри и победители.
«Самарское областное вещательное агентство» в Кисловодске представил его директор Юрий Проничев.
В ходе церемонии награждения победителей фестивалей в главной номинации «Моя провинция» (радиопрограммы) 1-е место заняла программа радио «Губерния» «Культурные люди», автор – Алена Власова. Выпуск, представленный на всероссийском конкурсе, был посвящен жизни великого кинорежиссера Эльдара Рязанова, историям со съемочных площадок самых известных его фильмов и музею Эльдара Рязанова, который открыт в Самаре с 2018 года.
Фильм телеканала «Губерния» «Город со смыслом. ВолгаФест» также завоевал сердца членов жюри и получил спецприз фестиваля за освещение новаторства в облике города. Напомним, фестиваль набережных «ВолгаФест» проводится в Самаре с 2015 года и за короткий срок успел стать визитной карточкой областного центра. За все время проведения фестиваля его посетили свыше 250 тысяч гостей, а участниками стали творческие коллективы более чем 30 городов России и других стран. Посмотреть фильм «Город со смыслом. ВолгаФест» можно на сайте sova.info по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=zVKnXb4vVB0
, передает пресс-служба облправительства.
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