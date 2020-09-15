Проект «Дорога истории – наша Победа» претендует на победу во Всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив

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До 20 сентября жители и гости Самарской области могут поддержать проект «Интерактивный музей под открытым небом «Дорога истории – наша Победа», участвующий во Всероссийском конкурсе идей для устойчивого развития экономики и социальной сферы России. Конкурс проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив. Презентация 100 лучших идей состоится в октябре 2020 года на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Для того чтобы проголосовать за представленный Самарской областью проект «Дорога истории – наша Победа», необходимо перейти по ссылке, зарегистрироваться с помощью Leader-ID или с помощью аккаунта ВКонтакте или Facebook, кликнуть «Нравится». Кроме того, можно поделиться своими впечатлениями от посещения музея под открытым небом – оставить комментарий.

Крупномасштабный проект «Интерактивный музей под открытым небом «Дорога истории – наша Победа», созданный по инициативе Главы Самарского региона Дмитрия Азарова, готовили в течение полутора лет, продумывали все до малейших деталей, консультировались с историками, экспертами, шили костюмы по реальным фотографиям того времени. Проект объединил жителей области и её гостей, став достойным проявлением исторической памяти и патриотического чувства в юбилейный год Великой Победы. Основное концептуальное решение проекта – создание иммерсивного пространства, в котором каждый человек смог познакомиться с историей Великой Отечественной войны, используя все доступные формы восприятия информации. Цель проекта – актуализация исторического героического прошлого советского народа через погружение в реалии военного периода.

79 лет назад площадь Куйбышева (самая большая в Европе!) стала местом проведения военного парада 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, на котором присутствовали иностранные дипломаты (в Куйбышев были эвакуированы дипломатические представительства 22 стран), 2 военные миссии (Великобритании и США), а также иностранные корреспонденты. В 2020-м она стала единым художественно-мемориальным городским пространством с документально-архитектурным оформлением, собирательным образом города времён войны в целом и тылового Куйбышева в частности: с тематическими локациями, арт-объектами, интерактивными зонами и художественными элементами, посвящёнными отдельным страницам истории Великой Отечественной войны.

С 3 по 14 сентября масштабный проект «Дорога истории – наша Победа» на площади Куйбышева увидели более 210 тысяч человек. Все локации музея, тематические зоны были продуманы до мелочей, отображая сначала мирную довоенную жизнь, постепенно переходя во фронтовую тематику, и заканчивая экспозициями, посвящёнными Дню Победы. На территории площади Куйбышева на время выставки были установлены две сцены, где практически целый день выступали артисты и музыкальные коллективы. У каждой экспозиции помимо актёров работали опытные экскурсоводы. На выставке были представлены заводы, где в тылу на благо фронта трудились жители Куйбышева.

«Меняется время, самые юные граждане страны немного по-другому воспринимают то, что было 75 лет назад. Мы должны им напомнить, дать возможность не только увидеть, но и где-то потрогать руками. И вот эта гордость за свою страну, за подвиг нашего народа, уверен, останется с ними всю жизнь, а значит, они передадут это следующим поколениям», – поделился впечатлениями от выставки губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Каждый посетивший этот уникальный музей может также рассказать о своих эмоциях, поделиться впечатлениями, оставить отзыв и помочь достойному проекту победить в конкурсе, организаторы которого обещают: идеи-победители будут распространены на всю Россию!

Проект «Интерактивный музей под открытым небом «Дорога истории – наша Победа» посмотреть и скачать ролик, передает пресс-служба облправительства.