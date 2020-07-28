Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «АТОМ РЯДОМ»

В 2020 году атомная промышленность отмечает 75-летний юбилей. В этой связи Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом» организован конкурс видеороликов о роли атома в повседневной жизни.
Проект призван выявить и объединить самых активных жителей страны, которые увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть причастными к ее развитию. Участникам предстоит в творческой форме продемонстрировать свои познания в области «мирного атома» — атомных технологий, окружающих нас на каждом шагу.
Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо снять видеоролик на тему «Атом Рядом» продолжительностью не более 20 минут и объемом не больше 600 Мбайт, разместить его на сайте atomryadom.ru
и заполнить анкету участника. Заявки принимаются в срок до 3 августа 2020 года.
Авторов лучшего видео (по одному от каждого региона страны) определят открытым голосованием на сайте конкурса с 4 по 14 августа 2020 года. 85 победителей получат ценные призы. Кроме того, экспертный совет выберет группу участников от каждой области, края или республики, которые могут получить возможность не только поехать в атомные города на празднование юбилея, но и поучаствовать в съемках документального фильма об атомной промышленности. Список победителей конкурса будет опубликован 20 августа 2020 года на портале atom75.ru
.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать здесь
, передает пресс-служба горадминистрации.
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