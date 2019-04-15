Продолжается прием заявок на III Фестиваль молодежной журналистики «Свой взгляд» в Тольятти

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Цель фестиваля, организатором которого является компания ООО «ЛАДА-МЕДИА» (г.Тольятти), – не только популяризация детского и юношеского творчества в области телепроизводства, выявление и поддержка детских телевизионных коллективов и одаренныхдетей, но и воспитание активной гражданской позиции и любви к малой Родине. Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области, Администрации г.о.Тольятти, Думы г.о.Тольятти, общественной организации «Самарская областная организация Союзажурналистов России», а также партнёров мероприятия. Участие в Фестивале бесплатное, заочное.Подать заявку с работой на сайт http://ladamedia.ru/news/sv2019 необходимо до 10 сентября 2019 года; с 20 сентября по 4 октября определятся победители в номинациях, а финальное мероприятие состоится в середине октября этого года.Фестиваль проводится среди следующих групп участников:- воспитанники детских садов и студий (5-7 лет);- учащиеся школ (7-17 лет);- студенты ссузов, вузов (15-25 лет).К участию в Фестивале приглашаются учреждения образования Самарской области.Тематика работ: «Театральная новость», «Музыкальный театр», «Третий звонок», «В свете рамп», «Домашний театр». В качествеконкурсных материалов принимаются ролики, сюжеты, анимационные и видеофильмы, графические работы.По итогам Фестиваля победители награждаются дипломами и ценными призами от организаторов и партнеров.Информация о номинациях, критериях оценки представленных работ и награждении будет размещена на сайте ladamedia.ru, передает пресс-служба облправительства.