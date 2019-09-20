Продлён приём заявок на участие в X Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство»

103

Организатором конкурса является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в партнерстве с Союзом журналистов России и Детским творческим объединением «Юнпресс» при поддержке Правительства Самарской области.Конкурс проводится с целью укрепления в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, формирования в общественном сознании позитивного отношения к детям и семьям в трудной жизненной ситуации; повышения уровня информированности российского общества о путях конструктивного решения проблем семейного и детского неблагополучия; содействия к привлечению детей и подростков к участию в принятии решений, затрагивающих их интересы, а также интересы их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.К участию приглашаются журналисты региональных и федеральных средств массовой информации (СМИ), юные журналисты в возрасте 13-17 лет, студенты факультетов журналистики.На конкурс принимаются материалы, размещенные в федеральных или региональных СМИ в период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года.Конкурс для журналистов пройдет в два тура – региональный и федеральный. В первом туре будут рассматриваться материалы, размещенные в региональных и муниципальных СМИ. Лучшие из них будет определять региональный организационный комитет. В федеральном туре конкурса примут участие материалы, отобранные региональным оргкомитетом, а также материалы, размещенные в федеральных СМИ.Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится в конце ноября 2019 года. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве.В конкурсе предусмотрены три основные номинации: «Планета «Семья», «Дорогой безграничных возможностей», «Работа над ошибками».Помимо основных конкурсных номинаций были учреждены специальные номинации: «11 цифр доверия», «Я – родитель», «Жизнь замечательных семей», «Право голоса».Положение о конкурсе опубликовано на сайте: https://fond-detyam.ru/konkurs-zhurnalistskikh-rabot/2019-god/ .Заявки и материалы по Приволжскому федеральному округу необходимо направить до 26.09.2019г. по адресу электронной почты yu.kolusheva@yandex.ru (в теме письма указать «В Фокусе – детство»), передает пресс-служба облправительства.