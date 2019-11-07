Продажи билетов на поезда в Крым начнутся 8 ноября

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Выбрать и купить билет можно будет в железнодорожных кассах и на сайтах компании. Из Северной столицы в Севастополь пустят пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов."Первый состав "Таврия" (№ 7/8) отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени; 2741 километр поезд пройдет за 43,5 часа", — уточняется в сообщении.Из Москвы в Симферополь с 23:45 24 декабря будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Время в пути (2009 километров) — 33 часа.Мост в Крым из Краснодарского края, по которому запустят движение поездов на полуостров, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года."Мы заранее изучили спрос, сформировали финансово-экономические прогнозы и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова. В декабре, после открытия Крымского моста, начнем перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта", - цитирует компания слова своего гендиректора Александра Ганова."Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва–Санкт-Петербург. Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста через Керченский пролив уже открыта. Запуск движения поездов по железнодорожной части моста запланирован на декабрь 2019 года.