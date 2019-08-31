Продавщица мороженого на МАКС-2019 объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз

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На днях после осмотра экспозиций на МАКС-2019 Путин вместе турецким коллегой Рейджепом Эрдоганом подошли к палатке с мороженым. Позже СМИ обратили внимание, что российскому лидеру продала мороженое та же девушка, что и на МАКС-2017.Сафронова отметила, что уже несколько лет работает на авиасалоне не только продавщицей, но и менеджером по организации торговли, поэтому встреча с президентом стала просто совпадением."Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания", - объяснила она в эфире НТВ.По словам девушки, мороженое для себя и Эрдогана Путин выбирал сам.Также Сафронова рассказала, что "заставила" турецкого президента кусать мороженое, потому что в купленном им стаканчике ложка предусмотрена не была.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавщица мороженого "той самой" девушкой, но допустил, что на МАКС "из года в год работают одни и те же компании".Фото: ТАСС