Привлекшие внимание Путина продукты подорожали сильнее инфляции

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Продукты, бурный рост цен на которые возмутил Владимира Путина, на прошлой неделе подорожали сильнее инфляции, сообщил Росстат, передает РИА Новости.

Президент ранее в среду на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб. Он подчеркнул, что подорожание этих базовых продуктов питания никак не связано с пандемией, а вызвано попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

По данным статистического ведомства, с 1 по 7 декабря 2020 года сильнее всего подорожали куриные яйца — на 3,2% и подсолнечное масло — на 1,7%.

Сахарный песок вырос в цене на 0,7%. С 24 по 30 ноября он подорожал на 0,8%, с 17 по 23 ноября — на 1,3%, подсолнечное масло — на 1,1% и на 1,6% соответственно, яйца — на 1,8% и 1,4% соответственно.

В результате с конца декабря 2019 года рост цен на сахар составил уже 72,7%, на подсолнечное масло — 25,9%, яйца подорожали на 4,9%.

Пшеничная мука, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия за неделю подорожали на 0,3%.

С начала года рост цен на пшеничную муку составил 12,7%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 10,8%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — 7,4%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — семь процентов.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид