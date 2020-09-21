 Присягу на верность Родине приняли 123 курсанта Самарского юридического института. 

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Врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко принял участие в церемонии принятия Присяги курсантами СЮИ ФСИН России.

Первокурсников со знаменательным событием в их служебной биографии тепло поздравил врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко.

Обращаясь к курсантам, он сказал, что принятие Присяги станет одной из самых памятных дат в их жизни. Каждому из них необходимо строго и ответственно относиться к ее требованиям, руководствоваться во взаимоотношениях со сослуживцами и командованием. В дальнейшем такой подход положительно скажется на служебном росте. Он также пожелал первокурсникам успехов в учебе и спорте, крепкого здоровья.

Первокурсников с принятием Присяги сердечно поздравило руководство ВУЗа, ветераны УИС. Завершилось мероприятие торжественным прохождением парадным строем и фотографированием на добрую память.