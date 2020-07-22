Прибывающим из-за рубежа россиянам нужно будет заполнять форму на "Госуслугах"

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Как уточняется, форму будет необходимо заполнить во время регистрации на рейс. В течение трёх календарных дней в неё нужно будет загрузить результаты тестирования на наличие коронавирусной инфекции в организме. Кроме того, в самолёте россиянам раздадут для заполнения анкету на русском языке.Все анкеты в течение суток с момента въезда в РФ будут передаваться в территориальный орган Роспотребнадзора по месту, куда направляется гражданин.Фото: Алексей Зотов / ТАСС / Лайф