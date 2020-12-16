При поддержке Дмитрия Азарова в Лопатино появится областной реабилитационный центр для животных

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Об этом стало известно во вторник, 15 декабря, на заседании Общественного совета по экологической безопасности под председательством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Вопросу организации надзора за животными, у которых нет хозяев, было уделено особое внимание.

Губернатор отметил, что цивилизованное общество невозможно представить без гуманного отношения к животным. Оказанием помощи братьям нашим меньшим занимается множество общественных организаций и зооволонтеров. Глава региона подчеркнул, что таким неравнодушным, инициативным людям, безусловно, нужно помогать. Для комплексного рассмотрения вопроса Губернатор пригласил к обсуждению представителей общественных организаций. Они презентовали свой опыт работы, а также рассказали о том, какую дополнительную помощь им могут оказать власти.

«Благодарю в первую очередь тех, кто этим занимается не по долгу службы, а по зову сердца. Вы делаете важную для нашего общества работу, которая включает не только важность гуманизма, но и принципы защиты здоровья людей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона призвал руководителей муниципалитетов оказывать всемерную поддержку приютам для бездомных животных на местах, развивать их: «Хочу еще раз сказать всем главам муниципальных образований: крайне важно уделять этому вопросу первостепенное внимание, личное внимание. Без вашего взаимодействия с общественными и коммерческими организациями мы ситуацию не изменим».

Руководитель волонтерского движения «Лапа» Дарья Коннова, которая презентовала Главе региона свой проект на Форуме добровольцев, по приглашению Дмитрия Азарова сегодня рассказала о своей инициативе членам Общественного совета. Она отметила, что молодежное общественное движение вот уже почти 2 года помогает приютам для животных на постоянной основе: выгуливают животных, привозят корма, убирают вольеры, помогают найти кошкам и собакам новых хозяев.

«Лапа» хочет выступить с предложением о создании штаба зооволонтеров по всей Самарской области. Это поможет настроить качественную и систематическую помощь всем приютам. Штаб может помогать не только приютам, но и частным передержкам», – рассказала девушка.

Волонтер отметила, что единому штабу понадобится помещение, в котором активисты будут проводить организационную работу и обучающую программу школы зооволонтеров.

«У нас есть еще одна проблема: мы регулярно проводим акции по сбору корма, они длятся около 3-х дней, и за эти дни в среднем мы собираем 300-400 килограммов корма. У нас нет помещения для его временного хранения», – поделилась руководитель волонтерского движения «Лапа».

Дмитрий Азаров поручил проработать вопрос и подобрать помещение для регионального штаба зооволонтеров. В качестве возможного варианта он предложил рассмотреть Ресурсный центр добровольчества Самарской области.

Инициативами с членами Общественного совета поделились и представители общественной организации «Флагманвет». Организация уже более 5 лет занимается вопросом регулирования численности безнадзорных животных на территории региона. Они создали реабилитационный центр для животных, в котором может одномоментно находиться около 400 кошек и собак. Общественники подбирают животных с улиц, при необходимости лечат, а затем подыскивают им семьи.

Организация активно развивается: ее руководители сейчас готовятся к открытию областного реабилитационного центра для животных. Для этих целей уже приобретен земельный участок в границах села Лопатино Волжского района, где планируется построить ветеринарной центр с карантинной зоной, ветклинику как для мелких домашних, так и для сельскохозяйственных животных, кинологический центр и штаб волонтеров, которые будут проводить работу по пресечению случаев жестокого обращения с животными.

«Центр будет выполнять очень важные задачи. Среди них – вопрос регуляции численности безнадзорных животных: площадь позволяет нам отлавливать животных и оставлять у себя, не возвращая их на улицы, а значит – обеспечивать безопасность жителей города, – пояснила руководитель «Флагманвет» Инна Тарасенко. – Чтобы идти дальше, нам очень нужна ваша поддержка по двум вопросам: с арендой здания на улице Красноармейской, которое мы сейчас занимаем, и с переводом земли в Лопатино из одной категории в другую».

Из-за пандемии доходы организации, которая зарабатывает как ветклиника и на эти средства ведет общественную деятельность, упали. Весной у «Флагманвета» возникли трудности с уплатой аренды. Помощь оказал Дмитрий Азаров: по его поручению организации была оказаны поддержка, проведена реструктуризация платежей. Сейчас организации снова нужна помощь региональных властей. И по поручению Главы региона она будет оказана.

Губернатор поручил профильным министерствам и главе Волжского района Евгению Макридину помочь общественной организации в решении актуальных вопросов, в частности, по созданию областного реабилитационного центра для животных в Лопатино.

«Если такой центр будет создан, мы готовы обсуждать прямое субсидирование проекта из регионального бюджета, – отметил Дмитрий Азаров. – Такой проект нам нужен, он выведет на другой уровень решение вопроса, который беспокоит многих людей. Всегда говорю – готов помогать, когда люди сами стараются, предпринимают усилия для решения вопроса. Обещаю, что помощь будет».

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