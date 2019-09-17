Престольный праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» отметили в Сызрани

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Праздник в честь иконы «Неопалимая Купина» является престольным для храма, расположенного при 95 пожарно-спасательной части 7 отряда ФПС по Самарской области.В благодарственном молебне и Крестном ходе во время Божественной литургии вместе с прихожанами приняли участие сотрудники МЧС.На праздничной службе присутствовали руководство и личный состав 7 отряда, заместитель председателя Совета ветеранов 7 отряда ФПС Коновалов Геннадий Викторович и воспитанники кадетского класса МЧС России ГБОУ СОШ № 33.По окончании богослужения настоятель храма обратился к присутствующим с торжественным словом, в котором поздравил всех с престольным праздником и пожелал помощи и покровительства Пресвятой Богородицы, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧ