Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием

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Делегация прибыла в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится до 6 октября."Целью было приехать и увидеть своими глазами, что происходит в Крыму. На западе всем распространяется информация, что Россия аннексировала Крым в результате так называемой "Крымской весны", что референдум был сфальсифицирован, а людей заставили в нем участвовать силой. Для меня визит в Крым – это определенное открытие. Везде, где мы побывали, мы увидели обычную жизнь. Это совершенно не милитаризированная республика, в том ключе, как ее пытаются описать у нас", - сказал Уоттс в рамках встречи делегации с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.По его словам, делегация за время визита встретилась с представителями различных национальностей и вероисповеданий."Везде мы увидели, что люди живут в гармонии", - подчеркнул Уоттс.Он также пообещал по возвращению домой донести правду до своих соотечественников о жизни в Крыму.