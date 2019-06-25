Премьера спектакля «Три сестры» в Самарском театре драмы
25 июня 2019 17:08
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В спектакле заняты:
заслуженные артисты России Иван Морозов и Юрий Машкин; заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин;
артисты: Владимир Морякин, Алексей Егоршин, Сергей Маркелов, Алина Евневич, Иршат Байбиков, Виолетта Шулакова, Анастасия Ермилина, Екатерина Соловьева, Любовь Анциборова, Леонид Даценко, Хамид Дышниев, Денис Евневич, Евгения Ермакова, Виталий Жигалин, Герман Загорский, Андрей Нецветаев, Игорь Новиков, Наталия Прокопенко, Валентина Смыкова, Влада Филиппова, Ирина Чеботаева, Артур Ягубов.
Режиссер-постановщик - Теймураз Эсадзе; сценография - Кирилл Данилов; костюмы - Янина Кремер, передает пресс-служба облправительства.
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