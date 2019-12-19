Премьер-министр подписал постановление о дополнительной маркировке авто

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Требование закреплено в законе о регистрации ТС. Точная стоимость такой услуги пока неизвестна, но по предположению экспертов составит от 5 до 10 тысяч рублей. Если при проверке автомобиля сотрудник ГИБДД обнаружит, что заводские идентификационные номера на кузове автомобиля невозможно прочитать, то автомобилист должен будет за свой счет нанести маркировку, дублирующую их. Подобная практика распространена в Нидерландах и Белоруссии. МВД предлагало ввести эту меру еще в 2015 году как ведомственный приказ, но позже было решено закрепить ее на федеральном уровне.В постановлении, которое подписал Д.Медведев, подробно прописана процедура маркировки. Когда инспекторы ГИБДД выявляют проблему, на автомобиль устанавливаются бирки, печати или пломбы. Далее документы на автомобиль отправляются в ОВД. Там машина поступает в экспертно-криминалистический центр. Если криминальной составляющей не обнаружили и есть возможность установить на раму или двигатель заводской номер, принимается решение о нанесении маркировки. Далее автомобилист отправляется в испытательную лабораторию, имеющую аккредитацию или на завод-изготовитель ТС, обладающий необходимым оборудованием. Компания, в которую обращается автомобилист, должна иметь специальное оборудование – автоматический маркиратор. Его стоимость составляет порядка 300-400 тысяч рублей. С его помощью на раму или часть кузова наносится номер с высотой символов не меньше 7 мм. После останется внести изменения в ПТС и получить новое СТС.Как считают эксперты, идентификационные номера зачастую ржавеют из-за плохой антикоррозийной обработки или металла ненадлежащего качества. Продать автомобиль, где такие номера нечитаемы, довольно сложно. Эксперты согласны, что процедуру дополнительной маркировки должен оплачивать сам водитель.Фото: ТАСС