Представители общественности и областного минстроя проинспектировали строительство дорог в Волгаре

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Правительство Российской Федерации по поручению Президента Владимира Путина разработало и реализует Единый план по достижению национальных целей в области социального, экономического и технологического развития России. Одной из задач в жилищной сфере является ежегодное обеспечение к 2024 году улучшения жилищных условий не менее 5 миллионов семей.Основной инструмент достижения этой цели – национальный проект «Жильё и городская среда». В рамках региональной составляющей федерального проекта«Жилье» в Самарском регионе ведется дорожное строительство, в том числе в жилом районе «Волгарь».Ход выполнения работ по строительству дорог в «Волгаре» прокомментировал генеральный директор компании-подрядчика Сергей Триер:«Были выполнены работы по освещению улицы Осетинской и строительству улицы Александра Солженицына. Гарантия на верхний слой составляет 5 лет. Вближайшее время дорога будет передана на обслуживание городскому округу Самара. При работе задействовали около 30 единиц техники и 50 рабочих».«Дорога свяжет между собой жилые дома и будущий детский сад, который на данный момент находится на стадии активного строительства», - рассказала руководитель управления развития жилищного строительства министерства строительства Самарской области Оксана Тамодлина.Жительница «Волгаря» Таисия Захарова отмечает, район с каждым годом становится все более благоустроенным: «Дороги у нас хорошие, вот недавно сделалиосвещение. Район за последние годы сильно изменился, три года назад и дорог не было, и ливневки не работали».Сейчас в жилом районе «Волгарь» проживает порядка 30 тысяч жителей. Здесь работают 3 детских сада, начато строительство четвертого. Вблизи района создается этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов». Он разместится на 12 гектарах, это будет уникальный архитектурный ансамбль, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети