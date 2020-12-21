Представители Росгвардии стали лауреатами общественной губернской акции «Благородство»

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В Доме журналиста состоялось подведение итогов областной акции «Благородство». В этом году акция прошла под девизом «Творим добро вместе!». По решению Общественного совета было выбрано 48 историй. Лауреатами в номинации «Спасение» стали представители Управления Росгвардии по Самарской области. Из-за пандемии награждение лауреатов проводилось с учетом требований Роспотребнадзора – по местам жительства лауреатов. Награды лауреатам вручал Председатель Общественного Совета акции «Благородство» Валерий Яковлев.

Сотрудник одного из специальных подразделений Евгений В. спас мужчину, провалившегося под лед. 19 января 2020 года он приехал с дочерью гулять на берег реки Волга. В какой-то момент он услышал крик о помощи и увидел на льду силуэт человека. Мужчина провалился в полынью – росгвардеец пытался вытянуть его с помощью троса, когда это не получилось, скинул одежду, пополз по льду ближе и вытащил пострадавшего за куртку. Потом страж правопорядка отдал сухую одежду пострадавшему мужчине, тот уехал, а позже уже по нашивкам на куртке нашел своего спасителя.

Еще одним лауреатом акции в номинации «Спасение» стал старший техник группы информационных технологий центра связи и информационных технологий Управления Росгвардии по Самарской области старший прапорщик Василий Воронин, который спас мужчину из горящей квартиры.

Военнослужащий, в момент инцидента находился у себя дома. Выйдя на лестничную площадку, старший прапорщик Воронин увидел, что сильный дым вырывается из-под двери соседней квартиры. Военнослужащий взял запасные ключи и вытащил пострадавшего соседа-инвалида из горящей квартиры на лестничную площадку: оказал первую доврачебную помощь и передал прибывшим медикам.

«Отыскать людей, совершивших искренние, добрые поступки, и рассказать о них жителям региона, да и всей страны – идея замечательная, - отметил генерал-майор полиции Александр Эсауленко. - Благодаря акции жители региона видят, какие мужественные, скромные и немногословные парни служат в Росгвардии, какие чудесные и отзывчивые девушки несут службу, охраняют покой и безопасность, готовые в любую минуту, не раздумывая, прийти на помощь. Спасибо вам за то, что делаете такое благородное дело», передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области