Представитель Моисеева прокомментировал сообщения о его состоянии

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PR-менеджер певца Бориса Моисеева Кирилл Сурметов в четверг, 17 сентября, опроверг информацию СМИ о резком ухудшении состояния артиста, передают "Известия".

«Он себя чувствует замечательно, прекрасно. У него всё хорошо», — приводит его слова РЕН ТВ.

Сурметов также подчеркнул, что виделся с певцом накануне и с тех пор его состояние не изменилось.

16 сентября портал «Собеседник» сообщил, что состояние здоровья Моисеева сильно ухудшилось, артист прикован к постели из-за инсульта.

По словам адвоката артиста, Моисеев также испытывает серьезные финансовые трудности, так как накопленные средства идут на лечение. При этом «звездные» друзья певцу не помогают, а пенсия небольшая, отметила адвокат.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов/"Известия"