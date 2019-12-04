Председатель Общественного совета при УФСИН СО Павел Покровский удостоен благодарности Президента РФ

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Особое внимание Покровский уделяет организаторской стороне дела. Для повышения эффективности работы Общественного совета им налажено текущее и перспективное планирование. В соответствии с разработанными планами в исправительных учреждениях созданы библиотеки правовой литературы, оформлены уголки правовых знаний, организованы направления благодарственных писем сотрудникам УИС за их достижения, а также осужденным,ставшим на путь исправления.Павел Покровский – один из инициаторов акции «Каждому осужденному по книге», в ходе которой он передал библиотекам колоний и СИЗО свыше двух тысяч книг и помог получить УИС подарочный сертификат Самарской областной универсальной научной библиотеки на передачу 10 тысяч экземпляров печатных изданий.Еще одна его заслуга – издание газеты Общественного совета «Тюрьма и воля». Ежегодно издание принимает участие в областном фестивале «Пресса» наряду с 25-30 печатными и электронными СМИ региона. Газета неоднократно признавалась одной из лучших и становилась лауреатом.По инициативе Покровского члены совета принимают личное участие в заседаниях комиссии по условно-досрочному освобождению.Ежегодно детям сотрудников, идущим в первый класс, вручаются школьные наборы, а в канун Нового года организуются утренники.По предложению Покровского организованы мероприятия по озеленению территории исправительных учреждений. Он проявляет заботу о ветеранах УИС, регулярно принимает участие в подготовке и проведении их чествований.Наряду с работой в Общественном совете при УФСИН, Павел Покровский – заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, является членом регионального штаба Общероссийского народного фронта, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.