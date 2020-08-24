Предприниматели приглашаются к участию в тестировании ГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности

С 1 сентября 2020 года федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности начнет тестирование отдельных модулей ГИС ОПВК – государственной информационной системы учета и контроля за обращением с такими отходами. Федеральным оператором Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 2684-р определено ФГУП «Федеральный экологический оператор», являющееся предприятием Госкорпорации «Росатом» и выступающее флагманом по реализации крупных экологических инициатив в масштабах страны.
Подчеркнем, что мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология».
По информации Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, с привлечением федерального оператора осуществляеются разработка, утверждение и введение в действие как федеральной схемы обращения с отходами данного класса опасности, так и государственной информационной системы учета и контроля за процессом.
Отмечается, что порядок создания, эксплуатации и модернизации ГИС ОПВК, состав информации для включения в систему, формы, сроки и порядок представления информации, порядок доступа к информации, содержащейся в системе, порядок информационного взаимодействия системы с другими государственными информационными системами установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 1346 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности». В соответствии с пунктом 10 данного Постановления поставщиками информации являются, в том числе, индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе хозяйственной и иной деятельности которых образуются такие виды отходов.
Кроме того, согласно требованиям статьи 14.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» поставщики информации в ГИС ОПВК обязаны обеспечивать достоверность, полноту и актуальность информации, размещаемой в ГИС ОПВК, а также своевременность ее предоставления.
Таким образом, схема корректируется с учетом сведений и информации, содержащихся в территориальных схемах обращения с отходами и ГИС ОПВК.
Тестирование модулей вышеуказанной электронной системы будет проводиться с целью плавного перехода к промышленной эксплуатации ГИС ОПВК, которая запланирована на начало 2022 года.
Более подробное разъяснение по тематическим вопросам содержится на официальном сайте ФГУП «Федеральный экологический оператор» в разделе «Деятельность» подраздела «Федеральная система и ГИС ОПВК» - по ссылке
, передает пресс-служба горадминистрации.
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