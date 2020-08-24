Я нашел ошибку
Главные новости:
Особенно остро проблема стоит в выходные дни, когда большинство жителей, оставляет машины во дворах. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой.
МЧС СО обращается к автолюбителям: Оставляйте место во дворах для прoезда пожарной техники
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Интеллектуальное развитие ребенка - важнейшая составляющая, которая предопределяет конкурентоспособность будущего поколения Самарской области.
Первые достижения учеников «Точки роста»
В целях соблюдения необходимых противоэпидемических мер, диспансеризация осуществляется по предварительной записи (через сайт Госуслуг или по телефону).
В Самаре возобновилась диспансеризация и профилактические медицинские осмотры
Затраты на себя возьмет «Газпром».
«Единая Россия» предложила механизмы бесплатного подключения жителей страны к газу
Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология».
Предприниматели приглашаются к участию в тестировании ГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности
На совещании обсудили подготовку к предстоящему Единому дню голосования, охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.
Игорь Комаров провел совещание о ходе подготовки к Единому дню голосования в регионах ПФО
Новая программа страхования защитит любимые вещи от пожара, кражи, падений, механических повреждений, воздействия жидкостей, порчи в результате ДТП и других рисков.
Любимые вещи можно застраховать в Сбербанке по фотографии
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.42
0.32
EUR 87.9
0.17
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Возле "Космопорта" в Самаре выступят Горозия, Карандаш, Мезенцев и Big Russian Boss
Возле "Самара Арены" состоится уникальная выставка-перформанс
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Предприниматели приглашаются к участию в тестировании ГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности

24 августа 2020 16:53
129
Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология».
С 1 сентября 2020 года федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности начнет тестирование отдельных модулей ГИС ОПВК – государственной информационной системы учета и контроля за обращением с такими отходами. Федеральным оператором Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 2684-р определено ФГУП «Федеральный экологический оператор», являющееся предприятием Госкорпорации «Росатом» и выступающее флагманом по реализации крупных экологических инициатив в масштабах страны.

Подчеркнем, что мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология».

По информации Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, с привлечением федерального оператора осуществляеются разработка, утверждение и введение в действие как федеральной схемы обращения с отходами данного класса опасности, так и государственной информационной системы учета и контроля за процессом.

Отмечается, что порядок создания, эксплуатации и модернизации ГИС ОПВК, состав информации для включения в систему, формы, сроки и порядок представления информации, порядок доступа к информации, содержащейся в системе, порядок информационного взаимодействия системы с другими государственными информационными системами установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 1346 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности». В соответствии с пунктом 10 данного Постановления поставщиками информации являются, в том числе, индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе хозяйственной и иной деятельности которых образуются такие виды отходов.

Кроме того, согласно требованиям статьи 14.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» поставщики информации в ГИС ОПВК обязаны обеспечивать достоверность, полноту и актуальность информации, размещаемой в ГИС ОПВК, а также своевременность ее предоставления.

Таким образом, схема корректируется с учетом сведений и информации, содержащихся в территориальных схемах обращения с отходами и ГИС ОПВК.

Тестирование модулей вышеуказанной электронной системы будет проводиться с целью плавного перехода к промышленной эксплуатации ГИС ОПВК, которая запланирована на начало 2022 года.

Более подробное разъяснение по тематическим вопросам содержится на официальном сайте ФГУП «Федеральный экологический оператор» в разделе «Деятельность» подраздела «Федеральная система и ГИС ОПВК» - по ссылке, передает пресс-служба горадминистрации.
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
24 августа 2020  17:48
Особенно остро проблема стоит в выходные дни, когда большинство жителей, оставляет машины во дворах. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой.
МЧС СО обращается к автолюбителям: Оставляйте место во дворах для прoезда пожарной техники
Особенно остро проблема стоит в выходные дни, когда большинство жителей, оставляет машины во дворах. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя... Социум
47
24 августа 2020  17:38
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Социум
88
24 августа 2020  17:24
Интеллектуальное развитие ребенка - важнейшая составляющая, которая предопределяет конкурентоспособность будущего поколения Самарской области.
Первые достижения учеников «Точки роста»
Интеллектуальное развитие ребенка - важнейшая составляющая, которая предопределяет конкурентоспособность будущего поколения Самарской области.  Социум
96
Весь список

Здравоохранение
24 августа 2020  17:21
В целях соблюдения необходимых противоэпидемических мер, диспансеризация осуществляется по предварительной записи (через сайт Госуслуг или по телефону).
В Самаре возобновилась диспансеризация и профилактические медицинские осмотры
В целях соблюдения необходимых противоэпидемических мер, диспансеризация осуществляется по предварительной записи (через сайт Госуслуг или по телефону).  Здравоохранение
118
24 августа 2020  11:48
В Самарской области за сутки на 24 августа выявлены еще 73 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 24 августа выявлены еще 73 заболевших коронавирусом
   Таким образом, общее количество заболевших составило 7981. Здравоохранение
817
24 августа 2020  10:45
Пластический хирург назвал «профессиональный недуг» блогеров
Пластический хирург назвал «профессиональный недуг» блогеров
У тех людей, кто проводит много времени в соцсетях, есть риск преждевременного появления второго подбородка. Здравоохранение
235
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
4675
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
5441
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
3961
Весь список
Туризм
24 августа 2020  09:49
СМИ назвали страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в ближайшие дни
СМИ назвали страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в ближайшие дни
 Так, прорабатывается возможность возобновления сообщения с Францией, Венгрией, Кипром, Мальтой, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай). Туризм
237
13 августа 2020  10:58
Российские туристы во время пребывания в Турции должны носить медицинские маски
Российские туристы во время пребывания в Турции должны носить медицинские маски
 В случае заражения коронавирусной инфекцией их по оплаченному турпакету поместят в гостиничные обсерваторы.  Туризм
787
12 августа 2020  12:20
Самарская область – территория гостеприимства
Самарская область – территория гостеприимства
 Для привлечения туристов в регион был разработан ряд специальных предложений, которые уже пользуются популярностью у жителей и гостей области.  Туризм
876
Весь список
Образование
24 августа 2020  15:33
Особое внимание вопросам безопасности. К обучению приступят свыше 122 тысяч учащихся, из них почти 15 тысяч первоклассников.
В Самаре обсудили вопрос подготовки городских школ к новому учебному году
Особое внимание вопросам безопасности. К обучению приступят свыше 122 тысяч учащихся, из них почти 15 твопрос пысяч первоклассников. Образование
209
24 августа 2020  10:59
Началась вторая волна зачисления в самарские вузы
Началась вторая волна зачисления в самарские вузы
 На освободившиеся места от успешных абитуриентов, которые по тем или иным причинам не стали подавать заявления на зачисление, теперь могут претендовать другие. Образование
256
21 августа 2020  19:00
Офис новых практик способствует созданию активной проектной базы, позволяющей учителям заниматься повышением квалификации и проводить собственную образовательную траекторию.
Самарские педагоги смогут получать дополнительное образование на базе проектного офиса «Самара. Цифра.ру»
Офис новых практик способствует созданию активной проектной базы, позволяющей учителям заниматься повышением квалификации и проводить собственную... Образование
949
Весь список

Культура
24 августа 2020  13:14
В Самаре состоится XVIII Международный конкурс баянистов «Виват, Баян!»
В Самаре состоится XVIII Международный конкурс баянистов «Виват, Баян!»
 Подать заявку на участие в конкурсе можно до 7 сентября. Культура
225
24 августа 2020  12:50
Объявлены планы Самарского театра оперы и балета на юбилейный сезон
Объявлены планы Самарского театра оперы и балета на юбилейный сезон
  Что касается мер безопасности для зрителей, определен порядок рассадки с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра.  Культура
256
24 августа 2020  10:28
Возле
Возле "Самара Арены" состоится уникальная выставка-перформанс
 В залах будет представлен труд художников, фотографов, артистов балета и академического вокала. Культура
256
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
5790
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
3803
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
3464
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
1070
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
3037
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
2206
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин... Самарско-Тольяттинская агломерация
1006
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты. Самарско-Тольяттинская агломерация
1245
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
9756
Весь список
Самара - Город - курорт
12 августа 2020  19:07
«Защити себя от солнца»
«Защити себя от солнца»
 Под таким названием 14 августа 2020 г. с 10.00 до 14.00 на набережной реки Волга у Некрасовского спуска состоится очередная профилактическая акция для жителей и... Самара - Город - курорт
1456
10 августа 2020  15:50
В одном из дворов Самары была замечена самая маленькая в мире птица
 Как уверяет сам автор видеоролика, это колибри. Каким образом птица оказалась на клумбе около подъезда жилого дома - неизвестно. Самара - Город - курорт
987
3 августа 2020  11:26
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
 Снижение продаж БАД и лекарств для похудения фиксируется с начала апреля. Так, среднее падение выручки в апреле составило примерно 7%, а уже в мае спрос... Самара - Город - курорт
1148
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
2191
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
2490
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
2344
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
3098
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
872
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
2819
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
5790
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
3803
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
3464
Весь список
Современная медицина
24 августа 2020  14:49
Лечение гепатита С: методы и препараты
 Hepatitis C для большинства, является пожизненным заболеванием. Только у 15-25 % инфицированных вирус выводится из организма самопроизвольно.  Современная медицина
87
20 августа 2020  20:06
Диета при гепатите: как помочь организму?
Диета при гепатите: как помочь организму?
 Если у вас Hepatitis С и нет особой диеты, то для начала лучше всего начать со здоровой пищи и отказа от вредной. На все, что вы едите и пьете, должна воздействовать... Современная медицина
460
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
2268
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
4675
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
5441
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
3961
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
20847
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
4453
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
4466
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
4352
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
5060
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
7215
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
3859
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
3100
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
4533
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2465
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2437
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
19298
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
35752
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
42909
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
37151
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
34446
Весь список
В центре внимания
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
24 августа 2020  17:38 
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Социум
85
В Самарской области за сутки на 24 августа выявлены еще 73 заболевших коронавирусом
24 августа 2020  11:48 
В Самарской области за сутки на 24 августа выявлены еще 73 заболевших коронавирусом
   Таким образом, общее количество заболевших составило 7981. Здравоохранение
815
В Самарской области сегодня стартует Молодежный форум ПФО «iВолга»!
24 августа 2020  11:45 
В Самарской области сегодня стартует Молодежный форум ПФО «iВолга»!
В этом году Форум пройдет онлайн, а его штаб расположится в Ресурсном центре добровольчества Самарской области. Социум
242
В Самаре стартует ВолгаФест: программа
24 августа 2020  09:21 
В Самаре стартует ВолгаФест: программа
  ВолгаФест – фестиваль любви к месту, в котором живёшь, поддерживающий творческие инициативы и опирающийся на творческие ресурсы городов на Волге! Культура
349
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
1019
Весь список
Акценты
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
24 августа 2020  17:38 
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Социум
91
Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
24 августа 2020  11:35 
Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
Такой законопроект будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца года. Социум
261
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
1020
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1978
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1931
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
2138
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
1028
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
5780
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
3157
Весь список