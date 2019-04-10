Предприниматели Самары приглашаются на бизнес-интенсив «ДелоScope»
10 апреля 2019 17:39
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Целью мероприятия является выявление условий и практических моделей сотрудничества в секторе B2B, применение механизмов поддержки бизнеса в сфере государственно-частного финансирования и нормативно-правового обеспечения.
К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели городского округа Самара.
В рамках проведения бизнес-интенсива пройдут мастер-классы по темам: «банковская поддержка предпринимательства», «блокировка банковских счетов и как этого избежать».
Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.
Регистрация доступна по ссылке https://deloscope.timepad.ru/event/942859/.
Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 207 25 51, передает пресс-служба горадминистрации.
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