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Новости /  Общество /  Социум  

Предприниматели Самары приглашаются на бизнес-интенсив «ДелоScope»

10 апреля 2019 17:39
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В рамках проведения бизнес-интенсива пройдут мастер-классы по темам: «банковская поддержка предпринимательства», «блокировка банковских счетов и как этого избежать».
11 апреля с 10.00 до 14.00 в здании «Самарского бизнес-инкубатора» (ул. Главная, 3) состоится бизнес-интенсив «ДелоScope».

Целью мероприятия является выявление условий и практических моделей сотрудничества в секторе B2B, применение механизмов поддержки бизнеса в сфере государственно-частного финансирования и нормативно-правового обеспечения.

К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели городского округа Самара.

В рамках проведения бизнес-интенсива пройдут мастер-классы по темам: «банковская поддержка предпринимательства», «блокировка банковских счетов и как этого избежать».

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

Регистрация доступна по ссылке https://deloscope.timepad.ru/event/942859/.

Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 207 25 51, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



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