Празднование Дня России в Самарской таможне
11 июня 2019 14:58
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Начальник таможни Владимир Ильич Данченков поздравил личный состав с предстоящим праздником. Он отметил важность и значимость работы таможенников, пожелав им и в дальнейшем оставаться образцом чести, достоинства и преданности Родине.
«Таможенники Российской Федерации имеют к этому празднику непосредственное отношение. Наш долг стоять на защите экономического суверенитета России, начал поздравление коллег Данченков. Стоя на страже экономической безопасности нашей страны, таможенники останавливают противозаконные шаги прямо на ее границе, надежно ее защищая. Не сомневаюсь, что Ваши ответственность, профессионализм, добросовестность, преданность делу позволят успешно решать поставленные перед таможенной службой задачи. Искренне благодарю Вас за честную службу на благо нашей Родины»
За безупречную службу, инициативу, усердие, отличие при исполнении должностных обязанностей, высокие достижения в служебной деятельности медалями, почетными грамотами и благодарностями были награждены 25 самарских таможенников.
В заключение мероприятия, победители 1 этапа 24 смотра-конкурса художественной самодеятельности, который прошел в мае этого года, подарили всем присутствующим праздничный концерт и прекрасное настроение, передает пресс-служба Самарской таможни.
Фото: пресс-служба Самарской таможни
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