Праздник «Международный день обезьян» отметят в самарском зоопарке

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Мероприятие состоится 14 декабря с 14:00 до 15:00.



В этот день для посетителей проведут экскурсию, на которой познакомят с коллекцией приматов, расскажут о биологических особенностях животных и о их жизни в зоопарке. Питомцы зоопарка – кошачий лемур Рокки, бурый капуцин Джек, зеленая мартышка Мартын, эдипов тамарин Феникс, гамадрил Бруно, макак-резус Степан и самая маленькая обезьянка зоопарка – обыкновенная игрунка Бусинка – отличаются дружелюбным характером и всегда рады посетителям. По окончании встречи сотрудники проведут показательное кормление обезьян: питомцы получат вкусное праздничное угощение из овощей, фруктов и молочных продуктов.

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Цена: 150 - 300 руб