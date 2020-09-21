Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

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Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В преддверии праздника, 20 сентября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в храме Христа Спасителя в Москве литургию, пишут "Известия".

Рождество Богородицы считается одним из 12 главных (двунадесятых) праздников.

Согласно Библии, Приснодева Мария родилась в Назарете в семье престарелых Иоакима и Анны, молившихся о даровании чада. Весть о том, что у них родится дочь, через которую будет даровано спасение всему миру, принес архангел Гавриил.

В день Рождения Богородицы в храмах совершаются торжественные молебны. Священнослужители надевают одежды голубого цвета, символизирующие непорочность, отмечает ТАСС.