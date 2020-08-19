Православные христиане отмечают праздник Преображения Господня, в народе известный как Яблочный Спас

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"Патриаршее богослужение 19 августа в 10:00 состоится в храме Христа Спасителя", - сообщает пресс-служба патриарха.Кроме того, согласно информации Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, в первое празднование Преображения на Соборной площади перед Главным храмом Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" откроется яблочная ярмарка. "Более 40 тонн фруктов привезут туляки на праздник Преображения, который в народе принято называть Яблочным Спасом. Инсталляция в виде гигантского яблока на Соборной площади обеспечит связь участников ярмарки с сердцем города-героя - Тульским кремлем", - говорится в сообщении отдела.Преображение Господне - это один из двунадесятых праздников, связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы и имеющих особое значение для православных христиан. Его дата неизменна: Русская православная церковь (РПЦ), использующая григорианский календарь, отмечает его 19 августа (6 августа по старому стилю).Согласно церковному преданию, апостолы Петр, Иаков и Иоанн по пути в Галилею поднялись вместе с Иисусом Христом на гору для совместной молитвы. В это время им открылось "духовное зрение": апостолы увидели преображенного Христа, который предстал перед ними в божественном облике, в сиянии и светлых одеждах. К нему явились ветхозаветные пророки Моисей и Илия, говорившие с Христом о его предстоящих страданиях и искуплении человеческих грехов, а затем на гору спустилось облако, из которого раздался голос: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте". Евангелия не упоминают названия горы, однако традиционно считается, что это была гора Фавор в 9 км к юго-востоку от Назарета.Праздновать Преображение христиане начали в IV веке, когда равноапостольная императрица Елена, мать императора Константина Великого, выстроила храм в честь этого события на горе Фавор. Спустя век праздник стал широко отмечаться на всем христианском Востоке.Христиане считают, что Иисус явил ученикам свою божественную природу, чтобы в час испытаний они не дрогнули и не поколебались в своей вере, чтобы свидетельствовали о его божественной природе и о том, что на крестные страдания он пошел по доброй воле. До своего воскрешения он запретил апостолам рассказывать об увиденном.Преображение Господне отмечается в разгар короткого, но не менее строгого, чем Великий, Успенского поста. Его правила запрещают верующим употребление мяса, молока и рыбы, однако в честь праздника делается послабление в употреблении последней.В церквях в праздник Преображения проводят торжественные службы и освящение фруктов нового урожая. На юге - в Греции, Кипре, Израиле и других странах - прихожане несут в церкви и храмы спелый виноград, который идет на вино для таинства Причастия. В России это, как правило, распространенные повсеместно яблоки, поспевающие к середине августа.В старину на Руси не ели яблок до Преображения, полагалось сначала освятить урожай, возблагодарив за него Бога. Кроме яблок освящают и другие сезонные фрукты: сливы, груши, персики. Также в день праздника положено угощать этими фруктами бедных и нуждающихся.Фото: Антон Новодережкин/ТАСC