Правительством СО утверждена новая мера господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства

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В среду, 11 декабря, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областив провёл очередное заседание Правительства Самарской области. Кабинетом министров было рассмотрено 7 вопросов.По действующему законодательству предприниматели, арендующие областное имущество и земельные участки, включенные в Перечень имущества Самарской области, предназначенного для предоставления исключительно субъектам МСП, в первые три года имеют льготу при оплате арендных платежей. В первый год предприниматели платят 40% от размера арендной платы, второй – 60%, третий – 80%, четвертый и последующий — 100%.Сегодня было принято решение о продлении льготного периода внесения арендной платы. С четвертого года и до конца срока договора субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие областное имущество и земельные участки, включенные в Перечень имущества Самарской области, будут платить 80% от размера арендной платы.«Оказание мер государственной поддержки малому и среднему бизнесу является приоритетным направлением деятельности Правительства Самарской области и одной из задач реализации одноименного национального проекта. Нацпроект содержит показатели, которые Самарская область в этом году полностью достигла. Но на предстоящий период они ещё более высокие. Добиться нужного результата – сохранения и роста количества предприятий малого и среднего бизнеса – возможно только при расширении мер господдержки. Я считаю правильным решение сохранить льготы предпринимателям–арендаторам областного имущества с четвертого и последующих годов», — подчеркнул В.Кудряшов.В связи с изменениями федерального законодательства на заседании были рассмотрены проекты документов о внесении поправок в статью 2 закона «О дорожном фонде Самарской области», в закон «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области», в Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам.Кроме того, одобрение получили вопросы о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным районам Клявлинский, Красноармейский и Сергиевский, передает пресс-служба облправительства.