Правительство установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло

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На совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено ограничить цену сахара 45 руб. за килограмм в рознице, подсолнечного масла — 110 руб. за литр. Рост цен на базовые продукты питания раскритиковал Владимир Путин, передает РБК.



Правительство решило установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом РБК сообщили два источника среди участников рынка, приглашенных на совещание у первого вице-премьера Андрея Белоусова, на котором было принято это решение.

Ранее президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен на базовые продукты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на «весьма оперативное» изменение цен.

По информации источников РБК, оптовую стоимость сахара ограничат 36 руб. за килограмм, масла — 95 руб. за литр. В рознице цены на эти продукты составят 45 и 110 руб. соответственно. Решение будет закреплено соглашением между участниками рынка.

Союз сахаропроизводителей России не ответил на звонки и сообщения РБК. в В Масложировом союзе отказались от комментариев. Источник РБК в масложировой отрасли говорит, что речь идет о сдерживании цен в рамках саморегулирования, то есть самими производителями. Цена на полке будет удерживаться на доступном для массового потребителя уровне — 110 руб. за литр.

На совещании по экономическим вопросам 9 декабря Владимир Путин заявил, что в ситуации с ростом цен на базовые продукты питания «пандемия ни при чем». «Сахарный песок, министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннего производства достаточно, для того чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 71,5%? Слава богу, здесь, как мне докладывают, стабилизация происходит определенная. А подсолнечное масло — 23,8%, и продолжает расти; мука — на 12,9% выросла, макаронные изделия — на 10,5%; хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%, это-то почему?», — перечислял Путин. По словам президента, рост объясняется «динамикой цен на мировых рынках и попыткой подогнать внутренние цены под мировые». «Все есть, но не всем по карману, не могут купить», — подытожил Путин.

В четверг, 10 декабря, критику роста цен продолжил Мишустин, который призвал производителей, торговые сети и экспортеров «не наживаться на людях» и разобраться с ценообразованием. По мнению главы правительства, сезонностью текущий рост цен объяснить нельзя. «Многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая увеличение объемов экспорта этих товаров, динамику мировых цен на эти продукты, рост курса валют и сокращение производства ряда товарных позиций. Сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась», — обращался Мишустин к министрам.

В ноябре продовольственная инфляция в России ускорилась до 5,76% в годовом выражении. Драйверами роста стали цены на плодоовощную продукцию (в частности, на огурцы и помидоры), товары длительного хранения (крупы, сахар, подсолнечное масло), яйца, хлеб и рыбу.

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС / РБК

