Правительство одобряет возможность получения госномеров в двух местах

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Уже с 4 августа новый автомобиль можно будет зарегистрировать у дилеров, не посещая отделение ГИБДД. В самом же ГИБДД перестанут выдавать госномера, ограничившись присвоением буквенного и цифрового сочетания на знаке. Саму же металлическую таблицу номера автомобилисты будут заказывать у фирм, имеющих аккредитацию на этот вид деятельности. Производством госномеров смогут заниматься ИП и юридические лица, внесенные в специальный реестр. В МВД будет установлен порядок формирования этого реестра.Законопроект, который одобрили в правительственной комиссии, предлагает скорректировать закон, который еще не вступил в силу. Депутаты выяснили, что многие регионы не готовы к передаче функции производства госномеров частным лицам. Из-за удаленности в некоторых местах автомобилистам придется ездить на расстояние более чем в 100 км (депутаты насчитали 30 таких регионов). В ряде регионов организаций, которые занимаются производством госзнаков, и вовсе нет.Проект с поправками одобрен. Поэтому водители смогут получать госномера как в специализированных компаниях, так и в отделениях ГИБДД. Ориентировочно стоимость такой услуги будет в пределах 2 тысяч рублей.