Правительство объявило 18 августа Днем географа

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"Правительство России официально установило профессиональный праздник - День географа. Он будет отмечаться 18 августа. Приказ об учреждении Дня географа подписал министр экономического развития России Максим Решетников в соответствии с распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина", - сказали в РГО.В пресс-службе напомнили, что именно этот день в 1845 году было учреждено Русское географическое общество.Поручения президентаГод назад президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам популяризации географии. Помимо учреждения Дня географа, он поручил установить почетное звание "заслуженный географ Российской Федерации", разработать профессиональный стандарт "географ", принять меры по повышению качества преподавания географии в школах, расширить перечень специальностей, при поступлении на которые в вузы потребуется обязательная сдача вступительного экзамена по географии.За этот срок Русскому географическому обществу во взаимодействии с органами государственной власти удалось обеспечить установление почетного звания "заслуженный географ Российской Федерации" указом президента 6 декабря 2019 года."Активно ведется работа и над разработкой профессионального стандарта "географ", - рассказали в пресс-службе.По информации общества, в сентябре - ноябре 2019 года РГО проводило анкетирование специалистов для разработки трудового функционала специалистов в области географии. "В настоящее время продолжается сбор предложений к проекту стандарта в профессиональной среде. Осенью 2020 планируется вынести проект профстандарта "географ" на общественное обсуждение", - сообщили в организации.Согласно поручениям президента, профессиональный стандарт должен быть утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ до 1 декабря 2020 года.