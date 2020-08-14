Правильные пчелы: как выбирать мед

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«Химический состав, внешний вид и вкусовые качества мёда весьма разнообразны и зависят от медоносных растений и условий, в которых происходило производство мёда. Однако для того, чтобы купить настоящий мёд, произведённый пчёлами, а не подделку, произведённую людьми, надо учесть несколько факторов. Во-первых, обращайте внимание на органолептические свойства: вкус и аромат должны быть без посторонних запахов, продукт должен быть однородным, без расслоений и механических примесей. Во-вторых, избегайте продавцов с очень большим ассортиментом в несколько десятков видов и экзотическими названиями, не присущими для мёда вашей местности. И в-третьих, не покупайтесь на красивые названия как крем-мёд и битый мёд», — отмечает директор Федерального научного центра пчеловодства, доктор сельско-хозяйственных наук Анна БРАНДОРФ.Мед – один из естественных натуральных не переработанных продуктов, который обладает свойствами, присущими растениям и пчелам. Все виды мёда обладают ценными питательными и лечебными воздействиями. Последнее время у потребителей особенно популярны монофлорные виды меда – липовый, гречишный, каштановый и другие.При потреблении меда в организм поступают легкоусвояемые углеводы, без предварительной ферментации в ЖКТ. Натуральный мёд проявляет также и антибактериальные свойства, благодаря содержанию в нём перекиси водорода и эфирных масел (фитонциды). Однако необходимо помнить, что это биологически активный продукт, который нежелательно употреблять бесконтрольно. Рекомендованная суточная доза мёда с учётом соблюдения норм здорового и рационального питания: до 100 грамм для взрослого и до 50 – для детей.Просторы интернета пестрят различными вариантами определения недоброкачественного мёда, но на практике многие методы являются недостоверными и малоэффективными. Внимание нужно обратить на то, что натуральный мёд тяжелее воды, поэтому 1 литр зрелого мёда должен весить более 1,4 килограмм. Большинство натуральных медов растираются между пальцами и впитываются в кожу.Обращаем внимание на внешний вид, аромат и вкус мёда. Мёд должен иметь однородную массу, без расслоений и пены. Аромат мёда должен быть свойственный данному продукту, без посторонних запахов. Вкус сладкий, без постороннего привкуса, с эффектом легкого жжения в горле.Мёд может быть как жидким, так и закристаллизованным или частично закристаллизованным. В жидком состоянии пчелиный продукт обычно остается максимум месяц после сбора, после чего основные составляющие меда – сахара – начинают превращаться в кристаллы, это не признак порчи. Однако, есть сорта, которые долго остаются в жидком состоянии, например, акациевый. Не закристаллизованный мёд должен быть не слишком жидким, при попытке вылить его из ложки, тянется непрерывной струйкой и ложится волнами, постепенно утопая в общей массе.Последнее время купить под видом мёда посторонний продукт можно не так часть, однако, под фальсифицированным медом понимается не только посторонний суррогат, но и смеси натурального меда с заменителями и несоответствие вида меда, заявленного на упаковке. Для того, чтобы уберечься от этого, можно запросить у продавца декларацию на мед конкретного поставщика — он обязан её предоставить по требованию.В последнее время становится всё популярнее крем-мед, его доля на рынке доходит до 20%. С распространением технологии изготовления крем-мёда появляется очередная волна фальсификации: довольно легко смешать низкокачественный мед с небольшим количеством высококачественного, выдавая первый за последний.К кому же в продукт легко подмешать сахар, крахмал, сгущенное молоко и другие продукты, не имеющие к меду отношения. Часто во взбитый мед добавляют ягоды, орехи, семечки, растительные экстракты. Такая продукция не соответствует требованиям ГОСТ, согласно которому к обращению не допускаются мед и продукты пчеловодства, имеющие измененные органолептические и физико-химические показатели.Также зачастую крем-мёд получают из старого, двух-трёхлетнего мёда, возвращая ему товарный вид, но не целебные свойства. Самый полезный медовый продукт — это свежий натуральный мёд.