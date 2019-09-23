Практика Самарской области по проведению закупок по программам переселения граждан из аварийного жилого фонда признана лучшей в стране

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Самарская область вошла в перечень субъектов РФ, имеющих лучшие практики организации работ по проведению закупок в сфере переселения граждан из аварийного жилья. Такой вывод сделан Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд) на основе проведенного анализа реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2013-2017 годов. Соответствующее письмо было направлено из Фонда в министерство строительство Самарской области, которое отвечает в регионе за реализацию данных программ.Нормативные и методические документы Самарской области в этой части (порядки формирования планов закупок, подготовки конкурсной и аукционной документации, проекты контрактов, технических заданий и требований к поставщикам, нормативные акты по контролю за проведением закупок, по обеспечению конкуренции при проведении закупок) Фонд будет использовать при обобщении лучших региональных практик организации работ по проведению закупок.В настоящее время на территории Самарской области реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. За период с 2019 по 2025 годы планируется расселить 343 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, переселив в новые квартиры 21 170 человек.В I этапе программы (2019-2020 годы) участвуют 14 муниципальных образований. В 2019 году заключаются муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в построенных домах и на вторичном рынке, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети