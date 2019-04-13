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Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

13 апреля 2019 15:43
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В субботу Познер прочитал текст международной акции по проверке грамотности
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер сказал, что если бы ему предложили взять на необитаемый остров всего три книги, он бы выбрал "Мастера и Маргариту" Булгакова, "Трех Мушкетеров" Дюма и "Алису в стране чудес" Кэрролла, передает РИА Новости

В субботу Познер прочитал текст международной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант" в одной из аудиторий Новосибирского государственного университета. После журналисты задали ему вопрос о любимых книгах.

"Если это необитаемый остров, то это должны быть книги, которые я буду перечитывать и которые я и сейчас перечитываю. Я бы взял, наверное, "Мастера и Маргариту", которую я просто обожаю перечитывать. Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.

Он отметил, что это, возможно, не самая великая литература в мире, но он может перечитывать эти книги сколько угодно.

"Да, есть и Толстой и Достоевский. Но прочитал раз или два "Братьев Карамазовых", ну и хорош. Правда, это надо перечитывать", - сказал Познер.

"Тотальный диктант" - ежегодная международная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель - дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Гузель Яхина и другие. В этом году автором текста акции стал писатель и литературовед Павел Басинский. В 2019 году столицей "Тотального диктанта" выбран Таллин. 




Фото:   соцсети
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Комментарии



Социум
13 апреля 2019  15:43
В субботу Познер прочитал текст международной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант" в одной из аудиторий Новосибирского государственного университета. После журналисты задали ему вопрос о любимых книгах.
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