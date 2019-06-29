Пожарно-спасательные подразделения МЧС СО обеспечивают безопасность Всероссийского Сабантуя в селе Камышла

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В целях обеспечения готовности сил и средств Главного управления МЧС России по Самарской области и подчиненных подразделений к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и социально-значимые происшествия, Главное управление переведено в режимНа месте проведения широкомасштабного мероприятия организовано круглосуточное дежурство сводной группы состоящей из пожарно-спасательных и поисково-спасательных подразделений.Начальник Главного управления генерал-майор внутренней службыи заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) подполковник внутренней службыпроверили несение службы пожарных постов.На территории майдана расположено 5 пожарно-спасательных постов обеспечивающих пожарную безопасность и готовых к немедленному реагированию в случае возникновения пожара и ЧС. Развернута группировка сил и средств, состоящая из модулей и специальных автомобилей по контролю за обстановкой в ходе проводимого мероприятия.Всего на обеспечение безопасности Сабантуя привлечено 31 человек личного состава и 8 единиц специальной и пожарной техники, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС