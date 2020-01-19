Пожар в ресторане «Золотая Пагода» ликвидирован без пострадавших
19 января 2020 14:15
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Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова - Пожар №3.
Руководил тушением пожара заместитель начальника Главного управления по государственной противопожарной службе подполковник внутренней службы Игорь Быков.
Общее руководство силами и оценку обстановки на месте пожара осуществлял начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.
В 22.41 пожар на площади 1200 кв. м. ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет, 25 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
К ликвидации пожара привлекались 149 человек, 51 единиц техники, в том числе от МЧС России 121 человек, 34 ед. техники. Причины пожара будут установлены сотрудниками органов дознания Самары, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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