Поздравление министра культуры Самарской области с Международным женским днём

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Пусть в этот прекрасный день Ваше настроение будет солнечным и весенним! Пусть каждое мгновение Вашей жизни будет наполнено радостью, восхищением, улыбками близких людей и приятными впечатлениями!Желаю, чтобы Вас всегда окружали любовь, уважение и благодарность, а в ворохе повседневных забот обязательно находилось время для себя. От всей души желаю, чтобы в Вашем доме всегда было тепло и уютно, а самые заветные Ваши мечты становились реальностью.Будьте любимы и счастливы!Министр культуры Самарской области Б. А. Илларионов