Поздравление Дмитрия Азарова по случаю Дня добровольца (волонтера)

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Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем добровольца!

Этот праздник, учрежденный в 2017 году указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, объединяет миллионы людей, оказывающих бескорыстную помощь ближним, нацеленных творить добро, созидать, делать мир лучше.

В нашем регионе добровольческое движение, насчитывающее более 150-ти тысяч участников, — одно из самых масштабных в стране. Волонтеры — бесценное достояние Самарской области. Независимо от возраста и рода занятий — это люди большого сердца и широкой души, настоящие граждане нашей великой страны.

Благодаря активности добровольцев Самарская область третий год подряд побеждает на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел», активно участвует в акции #МыВместе, является одним из признанных лидеров в сфере инклюзивного волонтерства. А наш проект по восстановлению старинных зданий «Том Сойер фест» обрел необычайную популярность и вышел на федеральный уровень.

Дорогие волонтеры! Многие месяцы мы общими усилиями противостоим пандемии коронавирусной инфекции. Все это время вы и ваши друзья, товарищи, коллеги вместе с медицинскими и социальными работниками находитесь на переднем крае борьбы с этим беспощадным врагом. Вы помогаете людям преодолевать возникшие сложности, оказываете поддержку тем, кто не может самостоятельно о себе позаботиться.

Поэтому сегодня ваша деятельность особенно необходима и ценна. Все вы заслуживаете самой искренней благодарности. Мы гордимся каждым из вас!

Уверен, ваш пример вдохновит на добрые дела многих наших земляков, и наш многотысячный добровольческий отряд пополнится новыми активными, неравнодушными людьми.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров