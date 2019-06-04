Поздравление Дмитрия Азарова с праздником Ураза-байрам

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От всего сердца поздравляю вас с завершением священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам!Этот праздник символизирует стремление всех мусульман к духовному очищению, побуждает их к совершению добрых дел. В эти праздничные дни принято подводить итоги духовных обретений во время поста, больше времени проводить в семейном кругу, проявлять внимание к нуждающимся в помощи.На территории нашей многонациональной Самарской области на протяжении многих веков мирно жили и трудились представители разных конфессий. Наше единство всегда помогало нам решать задачи развития и укрепления региона и всего Российского государства.Выражаю благодарность Региональному духовному управлению мусульман Самарской области за сохранение единства мусульманской общины на основе ценностей традиционного ислама, конструктивное взаимодействие с органами власти и институтами гражданского общества, значительный вклад в укрепление межконфессионального и межнационального мира и согласия на Самарской земле.Пусть Ураза-байрам принесет в каждую семью мир, радость, благополучие и уверенность в завтрашнем дне! От всей души желаю всем мусульманам Самарской области душевных и физических сил для созидательного труда на благо Самарской области и России!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров