Поздравление Дмитрия Азарова с праздником Рождества Пресвятой Богородицы  

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Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Пресвятой Богородицы!

Это один из главных православных праздников, установленных в память о самых значительных вехах земной жизни Иисуса Христа и Богоматери. Этот светлый день напоминает людям о согласии и созидании, необходимости строить свою жизнь на началах добра, милосердия и справедливости.

Пресвятая Богородица всегда была особо почитаема в нашем народе. Считается, что Богоматерь покровительствует земледелию, семье и особенно материнству. С этим двунадесятым праздником связаны и важные исторические события в жизни нашей страны: 21 сентября отмечается победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. В этот же день император Александр II открыл в Великом Новгороде памятник тысячелетию Руси.

И сегодня праздник Рождества Пресвятой Богородицы несет людям свет и радость, вселяет в их сердца надежду, придает сил каждому верующему.

Поддерживая исторические традиции, заботясь о духовно-нравственном совершенствовании человека, Русская Православная Церковь играет важную роль в сохранении и упрочении народного единства, межнационального и межрелигиозного мира, многое делает для просвещения и патриотического воспитания наших граждан. Значимый вклад в решение этих задач вносит Самарская митрополия.

В этот светлый день от всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения и успехов в ваших повседневных делах!