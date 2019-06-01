Поздравление Дмитрия Азарова с Международным днем защиты детей
1 июня 2019 13:15
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Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Этот праздник вызывает у нас особые чувства. Забота о детях, их физическом и нравственном здоровье, воспитании, образовании требует настойчивости, ежедневной самоотдачи, большого родительского такта, терпения и мудрости. Помогать ребенку становиться разносторонне развитым человеком, личностью, настоящим гражданином нашей великой страны – серьезный труд. И вместе с тем, ни с чем не сравнимое счастье.
Дети – это наше продолжение и наше будущее. И от того, несколько они защищены, насколько эффективно решаются сегодня задачи, направленные на создание благоприятных условий для их развития, будет зависеть то, в какой стране мы будем жить завтра.
Властями всех уровней, лично Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным этим вопросам уделяется первостепенное внимание. По инициативе главы государства реализуются национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», программа «Десятилетие детства», совершенствуются механизмы поддержки семьи, материнства и детства.
На территории области приняты 29 мер поддержки для семей с детьми, ими пользуются более 100 тысяч самарских семей. В нашем регионе создана и более 25 лет работает одна из лучших в стране Служба семьи. Хорошо зарекомендовала себя практика заключения социального контракта, благодаря которому десятки семей получили дополнительный доход и возможность самореализации. Во многом благодаря этому комплексу мер у нас за последние восемь лет более чем двукратно увеличилось количество многодетных семей.
Укрепление института семьи, популяризация семейных ценностей, создание равных возможностей для полноценного развития детей и в дальнейшем будет важнейшим направлением работы регионального Правительства. Благодаря нацпроектам мы сможем опережающими темпами вести строительство и обновление школ, будем создавать новые, ремонтировать и переоснащать уже имеющиеся детские поликлиники, в ближайшие годы обеспечим стопроцентную доступность дошкольных учреждений для детей всех возрастов.
Счастливое, беззаботное детство – это то необходимое, что мы можем и должны дать нашим детям. Хочу искренне поблагодарить всех, на ком лежит ответственность за обучение и воспитание подрастающего поколения, защита интересов наших юных граждан.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и, конечно, счастья вашим детям в мирной, свободной, процветающей стране – России!
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
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Комментарии
Социум
1 июня 2019 13:08
Всего за время рейда было составлено 4 протокола об административном правонарушении. Социум
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1 июня 2019 13:03
В период c 19 часов 1 июня до 19 часов 2 июня. Социум
21
1 июня 2019 12:42
Он пройдет 8-9 июня. Социум
50
Здравоохранение
1 июня 2019 12:34
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31 мая 2019 11:23
Без этой гарантии расходы на оказание медицинской помощи за рубежом несет сам гражданин. Здравоохранение
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31 мая 2019 09:59
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