Поздравление Дмитрия Азарова с Днем знаний

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Сегодня, в первый день осени, отмечается один из самых любимых праздников - День Знаний. Уже завтра в школах, вузах и ссузах Самарской области прозвенит первый звонок. Плодотворного учебного года землякам пожелал губернаторВ этот день все, кому предстоит прийти в школьные классы и студенческие аудитории, испытывают приподнятые чувства. Для сотен тысяч самарских ребят начинается самая интересная, насыщенная и вместе с тем ответственная пора, наполненная учебой, общением, новыми впечатлениями и открытиями. Под руководством опытных педагогов наши студенты и школьники будут овладевать всеми необходимыми знаниями и навыками, которые пригодятся им во взрослой жизни, помогут каждому из них реализовать свои способности, стать достойным гражданином нашей великой страны.Одна из важнейших задач системы образования – дать каждому ребенку возможность проявить свои таланты и устремления, найти дело по душе и в итоге получить востребованную и интересную специальность. Решению этой задачи способствуют инициированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальные проекты, ключевые из которых — «Образование» и «Демография».В рамках этих проектов в нашем регионе только в 2019 году будет построено и реконструировано 17 детских садов, открыты 3 новых современных школы, с 1 сентября начнут действовать 45 центров цифрового и гуманитарного профилей. Это не сухие цифры статистики, это – реальная возможность для сотен и тысяч ребятишек получить более качественное образование, а для учителей – работать в комфортных, современных условиях и полностью сосредоточиться на своей благородной миссии.Дорогие земляки! Уверен, что нам под силу решить все задачи, поставленные главой государства, и вывести наш регион в лидеры в сфере образования. Наши дети талантливы, наши воспитатели, учителя, преподаватели вузов успешны, креативны, нацелены на результат. Не сомневаюсь, все у нас получится.Сердечно желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов на благо нашего региона и страны! А нашим школьникам, студентам вузов и ссузов — хорошего, плодотворного учебного года!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров