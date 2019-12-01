Поздравление Дмитрия Азарова с Днем юриста

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Профессия юриста является одной из самых уважаемых и востребованных в обществе. Своим трудом вы вносите большой вклад в построение правового государства в России, обеспечивающегозащиту прав и свобод наших граждан, их равенство перед законом.Люди обращаются к вам в самых разных, в том числе самых сложных жизненных ситуациях, чтобы получить юридическую помощь и человеческую поддержку. Порой от ваших знаний, компетенций и принятых решений зависит судьба не только отдельного человека, семьи или трудового коллектива, но и целых муниципальных образований.Искренне благодарю вас за верность букве и духу Закона, преданность своему призванию, порядочность и целеустремленность.Уверен, что ваша зрелая, ответственная гражданская позиция, высочайший профессионализм,обостренное чувство долга и в дальнейшем будут помогать вам в вашей деятельности на благо наших земляков.От всей души желаю вам новых достижений на юридическом поприще и успехов во всех начинаниях! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров