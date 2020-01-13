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Новости /  Общество /  Социум  

Поздравление Дмитрия Азарова с Днем российской печати

13 января 2020 15:07
117
Важнейшей миссией СМИ является и обеспечение «обратной связи» между властью и обществом.
Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Сегодня коллективы телерадиокомпаний, редакции интернет-порталов, журналов и газет не только информируют граждан о наиболее важных событиях, поднимают острые и волнующие проблемы, но и формируют общественное мнение, придают ускорение всем процессам, которые происходят в нашей области, стране и мире.

Важнейшей миссией СМИ является и обеспечение «обратной связи» между властью и обществом. В прошлом году Самарская область активно включилась в реализацию национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Одним из ключевых факторов их успешного воплощения в жизнь является вовлеченность граждан, их активное участие в тех позитивных переменах, которые уже происходят в наших городах и селах. Убежден: в этом процессе очень многое зависит от позиции СМИ, вашей готовности профессионально, доходчиво, точно доносить до людей смысл и значение стоящих перед нами задач. Только так, действуя одной командой, мы сможем добиться результатов, которые ставит перед нами Глава государства, которых ждут люди.

Сегодня средства массовой информации успешно решают задачи, связанные с переходом к новому технологическому укладу, цифровизацией медиа-отрасли. Печать, радио, телевидение, электронные СМИ активно осваивают новые сферы и компетенции, используя различные каналы коммуникации. Это очень важно, ведь именно живой диалог с людьми – зрителями, читателями, слушателями – позволяет любому медиа оставаться уважаемым и востребованным.

Уважаемые работники региональных и муниципальных средств массовой информации! Искренне благодарю вас за добросовестный труд, ответственное отношение к своим обязанностям, огромную творческую самоотдачу. Именно вы изо дня в день пишете яркую летопись самарских судеб, историю Самарской земли.

От всей души желаю всем работникам и ветеранам печати крепкого здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях на благо нашей родной области и всей России!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров 
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Комментарии


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