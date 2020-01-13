Поздравление Дмитрия Азарова с Днем российской печати

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Сегодня коллективы телерадиокомпаний, редакции интернет-порталов, журналов и газет не только информируют граждан о наиболее важных событиях, поднимают острые и волнующие проблемы, но и формируют общественное мнение, придают ускорение всем процессам, которые происходят в нашей области, стране и мире.Важнейшей миссией СМИ является и обеспечение «обратной связи» между властью и обществом. В прошлом году Самарская область активно включилась в реализацию национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Одним из ключевых факторов их успешного воплощения в жизнь является вовлеченность граждан, их активное участие в тех позитивных переменах, которые уже происходят в наших городах и селах. Убежден: в этом процессе очень многое зависит от позиции СМИ, вашей готовности профессионально, доходчиво, точно доносить до людей смысл и значение стоящих перед нами задач. Только так, действуя одной командой, мы сможем добиться результатов, которые ставит перед нами Глава государства, которых ждут люди.Сегодня средства массовой информации успешно решают задачи, связанные с переходом к новому технологическому укладу, цифровизацией медиа-отрасли. Печать, радио, телевидение, электронные СМИ активно осваивают новые сферы и компетенции, используя различные каналы коммуникации. Это очень важно, ведь именно живой диалог с людьми – зрителями, читателями, слушателями – позволяет любому медиа оставаться уважаемым и востребованным.Уважаемые работники региональных и муниципальных средств массовой информации! Искренне благодарю вас за добросовестный труд, ответственное отношение к своим обязанностям, огромную творческую самоотдачу. Именно вы изо дня в день пишете яркую летопись самарских судеб, историю Самарской земли.От всей души желаю всем работникам и ветеранам печати крепкого здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях на благо нашей родной области и всей России!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров