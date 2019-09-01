Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

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Топливно-энергетический комплекс является основой экономики нашего региона и России в целом. Его значимость для развития страны, наполнения бюджетов всех уровней, поддержки социальной сферы трудно переоценить. На предприятиях нефтегазового комплекса нашего региона трудятся десятки тысяч наших земляков, и абсолютное большинство искренне гордятся выбранной профессией.Сегодня – время больших задач, поставленных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. От их успешного решения зависит благополучие каждого человека, каждой российской семьи. Нефтегазовая отрасль призвана стать драйвером нашего «движения вверх», опорой в осуществлении позитивных преобразований в экономике, увеличении производительности труда, реализации социальных и экологических проектов.У нас есть все для того, чтобы добиться намеченного. Наш регион обладает всеми необходимыми компетенциями в области нефтедобычи, переработки попутного нефтяного газа, нефти. По итогам 2018 года мы заняли 2-е место в России по объему нефтепереработки. Убежден, благодаря вашему профессионализму и преданности делу мы сможем сохранить и преумножить компетенции и обеспечить высочайший уровень реализации поставленных перед отраслью задач.От всей души благодарю вас за самоотдачу, ответственное отношение к работе, готовность решать задачи любой сложности. Особую признательность хочу выразить ветеранам нефтегазового комплекса. Заложенная вами база позволяет наращивать и модернизировать существующие производственные мощности, открывать новые производства, расширять международную кооперацию и укреплять экспортный потенциал отрасли.Сердечно желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров