Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работника органов безопасности Российской Федерации 

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Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!

Примите мои искрение поздравления с профессиональным праздником!

Вклад органов госбезопасности в дело защиты национальных интересов России, суверенитета и территориальной целостности нашей страны, незыблемость ее конституционного строя невозможно переоценить.

Сотрудников Управления ФСБ России по Самарской области всегда отличали высочайший профессионализм, самоотверженность, мужество и готовность с риском для жизни выполнять поставленные перед ними задачи.

Вы всегда находитесь на переднем крае борьбы с экстремизмом, терроризмом, коррупцией, киберпреступлениями и организованной преступностью. В сегодняшнем неспокойном мире эффективность вашей работы — залог безопасной, спокойной жизни людей, их уверенности в завтрашнем дне.

В основе вашей успешной деятельности – опыт и традиции, заложенные вашими предшественниками. Хочу выразить искреннюю благодарность ветеранам федеральной службы за огромный вклад в обеспечение безопасности государства и наших граждан.

Нынешнее поколение сотрудников ФСБ, равняясь на своих старших коллег, достойно выполняет возложенную на него миссию. Действуя в сложных условиях оперативной обстановки, вы ведете последовательную, бескомпромиссную войну с преступностью. Не раз доказывая свою способность грамотно и эффективно действовать в самых трудных ситуациях, вы завоевали доверие и уважение жителей региона.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, выдержки, карьерного роста и успехов в служебной деятельности!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров