Поздравление Дмитрия Азарова с Днем пожилых людей
1 октября 2019 17:26
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Сегодня Самарская область вместе со всей страной отмечает День пожилых людей. В этот день мы чествуем самых уважаемых, заслуженных, почетных граждан России, которые создали основу благополучия нашей Родины, обеспечили спокойную, мирную жизнь на родной земле.
Самые теплые слова я хотел бы адресовать старшему поколению, прошедшему дорогами Великой Отечественной войны. Дорогие ветераны, ваш беспримерный подвиг на фронте и в тылу, героический труд по восстановлению и развитию страны, трогательная забота о будущем детей, внуков и правнуков вызывают искреннее восхищение, наполняя наши сердца любовью и благодарностью. Многое из того, чем мы сегодня гордимся и чем по-настоящему дорожим, создано вами, вашим трудом, талантом и самоотверженностью.
И сегодня, когда перед Россией стоят стратегические задачи, которые определены нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ваш жизненный и профессиональный опыт, духовно-нравственный потенциал как никогда востребованы. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку, мудрость и совет в реализации инициированных главой государства национальных проектов, направленных на сбережение народа, улучшение уровня жизни наших граждан.
Многие задачи, поставленные Президентом, касаются улучшения качества жизни граждан старшего поколения, их полноценной реализации в творчестве, труде, востребованности уникального опыта и знаний граждан «серебряного возраста». На это направлены меры социальной поддержки, серьезное материально-техническое обновление сферы здравоохранения, развитие гериатрической помощи, работа различных ветеранских и творческих объединений. Убеждён – вместе мы сможем реализовать задуманное на благо наших граждан.
Дорогие земляки! Низкий вам поклон за все то, что вы сделали и продолжаете делать для страны и Самарской области!
От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и активного долголетия!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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