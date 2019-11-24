Поздравление Дмитрия Азарова с Днем матери

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Это замечательный, близкий всем, по-особому трогательный праздник мы начали отмечать в Самарской области четверть века назад – на четыре года раньше, чем во всероссийском масштабе. В этот день мы адресуем слова благодарности самым главным людям на земле, подарившим нам жизнь, научившим доброте, взаимопониманию, вере в себя. Каждая из вас, дорогие мамы, всю свою любовь, всю заботу без остатка дарит детям. И эта безграничная материнская любовь всегда прорастает в ребенке благодарностью, уважением, стремлением к самосовершенствованию, желанием быть лучше.Сегодня развитию института материнства и детства, укреплению семьи уделяется первостепенное внимание как на региональном, так и на государственном уровне. По инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина в стране реализуются национальные проекты, программа «Десятилетие детства», целый ряд эффективных и действенных механизмов поддержки семей с детьми.Главой государства продлено действие программы материнского капитала, поставлена задача повысить доступность и качество медицинского обслуживания детей, ликвидировать очереди в яслях. И мы активно работаем в этом направлении. Только в этом году в регионе мы открываем 17 новых детских садов, три школы, обновляем десятки детских больниц и поликлинических отделений, благоустраиваем дворы и общественные пространства. Действуют и прямые механизмы поддержки семей – ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, специальная программа ипотечного кредитования. Со следующего года при рождении первенца каждой семье будет вручаться «подарок новорожденному», в котором будет все самое необходимое для первых месяцев жизни малыша.Повышение рождаемости, помощь молодым семьям, многодетным матерям, семьям, воспитывающим приемных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, является для нас безусловным приоритетом. Как и замечательная традиция, которая сложилась на самарской земле – чествовать матерей, которые ежедневно совершают свой подвиг, воспитывая новые поколения граждан.Дорогие, любимые наши мамы! Искренне благодарю вас за ваш самоотверженный труд, весомый вклад в настоящее и будущее родного края, страны в целом.От всей души желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия, успехов, любви и заботы близких! И пусть ваши дети всегда и во всем радуют вас!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров