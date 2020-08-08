Поздравление Дмитрия Азарова с Днем физкультурника

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Этот праздник объединяет всех приверженцев здорового образа жизни: спортсменов, тренеров, ветеранов и любителей спорта, работников спортивной отрасли Самарской области.В нашей губернии вопросам развития физкультуры и массового спорта, спорта высших достижений, движения «Готов к труду и обороне» уделяется большое внимание. Наш регион – единственный в ПФО, где проводится федеральный экспериментальный проект «Стань Чемпионом», позволяющий детям от 6 до 12 лет пройти бесплатное тестирование, которое определит, к какому виду спорта они имеют предрасположенность.Уже к 2024 году нам предстоит выполнить поставленную Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным задачу — увеличить долю населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, до 55%. Чтобы занятия проходили в комфортных условиях и были доступны для каждого, в нашем регионе активно укрепляется материально-техническая база.Только в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» в области была построена 21 универсальная спортивная площадка, 10 площадок для подготовки и сдачи ГТО, ФОК «Союз». Недавно в Похвистнево открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Салют», в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» завершается строительство еще одного ледового катка. В настоящее время продолжается возведение Дворца спорта в Самаре, ФОКа «Акробат» и легкоатлетического манежа в Тольятти, многих других объектов.Не сомневаюсь, что возможность массово заниматься физкультурой и спортом позволит укрепить здоровье наших земляков и сохранить за нашей областью статус спортивного региона.От всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья, бодрости духа, гармонии во всем, неиссякаемой энергии и новых спортивных побед!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров