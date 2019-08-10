Поздравление Дмитрия Азарова с Днем физкультурника

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Поздравляю вас с Днем физкультурника – праздником, который объединяет спортсменов, тренеров, специалистов спортивной отрасли, ветеранов и любителей спорта, всех сторонников здорового образа жизни!В нашей стране этот праздник отмечается уже 80 лет. И с каждым годом он становится все более массовым, узнаваемым и популярным.Самарскую область по праву можно считать спортивным регионом, а самарцев – людьми, увлеченными спортом. Каждый день в спорткомплексах, на открытых площадках, на набережных разными видами спорта занимаются тысячи люди всех возрастов.Сегодня по официальной статистике 37,5% жителей нашей губернии, а это более 1 миллиона 120 тысяч человек, приобщились к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача: к 2024 году создать в регионе все условия для того, чтобы спортом занимались не менее 55% граждан. И мы активно работаем в этом направлении, используя все имеющиеся ресурсы – развиваем массовый спорт и спорт высших достижений, продолжаем строительство спортивных объектов в городах и районах губернии, вовлекаем наших земляков в движение «Готов к труду и обороне».Наша цель – сделать так, чтобы спортсмены имели самую современную базу для тренировок, чтобы у всех жителей области была возможность заниматься спортом в комфортных условиях.От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, силы, бодрости и красоты, – всего того, что дарят нам физкультура и спорт, а всем нашим атлетам – энергии, новых громких побед и спортивного долголетия!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров