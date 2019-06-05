Поздравление Дмитрия Азарова с Днем эколога

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Самарская область — один из ведущих российских промышленных регионов с высокой техногенной нагрузкой, и одновременно — уникальный край, где сохранились заповедники и национальные парки, бесценные водные и природные богатства, редкие растения и животные. Поэтому сохранение экологического благополучия нашей родной губернии для будущих поколений являются сегодня важнейшими задачами всех уровней власти и общества.В регионе проводится планомерная работа по улучшению экологической ситуации. Все больше промышленных предприятий принимают наивысшие «зеленые» стандарты и внедряют новейшие технологии, а прежде неблагополучные в экологическом плане муниципальные образования становятся территориями устойчивого развития. Так, в прошлом году по итогам Дней защиты от экологической опасности обладателем диплома 1-й степени в номинации «Городской округ» стал Чапаевск, в тройку призеров также вошла Самара.Обеспечить высокие стандарты экологического благополучия в стране призван инициированный нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным национальный проект «Экология». Наша губерния принимает самое активное участие в его реализации. Цель нацпроекта — уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, перейти к модели рационального природопользования и что самое главное — улучшить качество жизни граждан. Уже в ближайшие годы в рамках нацпроекта будут построены и модернизированы десятки очистных сооружений, проведен масштабный ремонт водопроводных сетей, утилизированы крупные объекты накопленного экологического вреда. Обеспечить дополнительный контроль за воплощением задуманного в жизнь призван Общественный совет по экологической безопасности.Не менее важна проводимая в регионе системная работа по лесовосстановлению, сохранению водных объектов, биоразнообразия растительного и животного мира. И в этом большая заслуга специалистов-экологов, которые прилагают усилия, чтобы сохранить неповторимую красоту Самарского края, обеспечить будущее нашего региона, будущее каждой семьи.Уважаемые экологи! Ваш труд крайне важен для жителей региона. От эффективности ваших усилий зависит благополучие каждого муниципалитета области, здоровье каждой семьи. Выражаю искреннюю благодарность за вашу добросовестную работу, преданность профессии, принципиальность и настойчивость в достижении целей.От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых значимых проектов, успехов во всех начинаниях на благо Самарской области!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров