Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 6 июня, 02:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/06:
USD 65.12
-0.04
EUR 73.37
-0.05
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Поздравление Дмитрия Азарова с Днем эколога

5 июня 2019 15:41
94
Уважаемые экологи! Ваш труд крайне важен для жителей региона. От эффективности ваших усилий зависит благополучие каждого муниципалитета области, здоровье каждой семьи.
Уважаемые экологи Самарской области!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!

Самарская область — один из ведущих российских промышленных регионов с высокой техногенной нагрузкой, и одновременно — уникальный край, где сохранились заповедники и национальные парки, бесценные водные и природные богатства, редкие растения и животные. Поэтому сохранение экологического благополучия нашей родной губернии для будущих поколений являются сегодня важнейшими задачами всех уровней власти и общества.

В регионе проводится планомерная работа по улучшению экологической ситуации. Все больше промышленных предприятий принимают наивысшие «зеленые» стандарты и внедряют новейшие технологии, а прежде неблагополучные в экологическом плане муниципальные образования становятся территориями устойчивого развития. Так, в прошлом году по итогам Дней защиты от экологической опасности обладателем диплома 1-й степени в номинации «Городской округ» стал Чапаевск, в тройку призеров также вошла Самара.

Обеспечить высокие стандарты экологического благополучия в стране призван инициированный нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным национальный проект «Экология». Наша губерния принимает самое активное участие в его реализации. Цель нацпроекта — уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, перейти к модели рационального природопользования и что самое главное — улучшить качество жизни граждан. Уже в ближайшие годы в рамках нацпроекта будут построены и модернизированы десятки очистных сооружений, проведен масштабный ремонт водопроводных сетей, утилизированы крупные объекты накопленного экологического вреда. Обеспечить дополнительный контроль за воплощением задуманного в жизнь призван Общественный совет по экологической безопасности.

Не менее важна проводимая в регионе системная работа по лесовосстановлению, сохранению водных объектов, биоразнообразия растительного и животного мира. И в этом большая заслуга специалистов-экологов, которые прилагают усилия, чтобы сохранить неповторимую красоту Самарского края, обеспечить будущее нашего региона, будущее каждой семьи.

Уважаемые экологи! Ваш труд крайне важен для жителей региона. От эффективности ваших усилий зависит благополучие каждого муниципалитета области, здоровье каждой семьи. Выражаю искреннюю благодарность за вашу добросовестную работу, преданность профессии, принципиальность и настойчивость в достижении целей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых значимых проектов, успехов во всех начинаниях на благо Самарской области!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
5 июня 2019  21:14
Приятным сюрпризом для юных стипендиатов стало поздравление выдающегося пианиста с мировым именем, народного артиста РФ Дениса Мацуева.
Елена Лапушкина вручила стипендии за высокие достижения 50 воспитанникам учреждений культуры, образования и спорта
Приятным сюрпризом для юных стипендиатов стало поздравление выдающегося пианиста с мировым именем, народного  артиста РФ Дениса Мацуева.    Социум
125
5 июня 2019  21:03
Прием работ на Открытый региональный конкурс творческих работ студентов-художников «Во славу земли Самарской» завершен. Жюри конкурса приступило к отбору финалистов.
Александр Хинштейн и Василий Церетели оценили творческие работы участников конкурса «Во Славу земли Самарской»
Прием работ на Открытый региональный конкурс творческих работ студентов-художников «Во славу земли Самарской» завершен. Жюри конкурса приступило к ... Социум
159
5 июня 2019  20:54
Согласно легенде, в результате короткого замыкания электрооборудования в складском помещении на 1 этаже произошло загорание электропроводки с последующим распространением пожара по помещению.
Пожарно-тактическое учение прошло в Самаре в здании Главпочтамта
Согласно легенде, в результате короткого замыкания электрооборудования в складском помещении на 1 этаже произошло загорание электропроводки с последующим... Социум
125
Весь список

Здравоохранение
5 июня 2019  16:54
Михаил Ратманов представил нового главного врача районной больницы и провел встречу с коллективом учреждения.
Главным врачом Приволжской ЦРБ назначена Мария Дмитриева
Михаил Ратманов представил нового главного врача районной больницы и провел встречу с коллективом учреждения.   Здравоохранение
183
5 июня 2019  10:38
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются. Здравоохранение
206
5 июня 2019  09:43
За не отремонтированное в срок медицинское оборудование заплатили 113 тысяч рублей
За не отремонтированное в срок медицинское оборудование заплатили 113 тысяч рублей
Неустойку вернуть медучреждению помогли судебные приставы.  Здравоохранение
177
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13806
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13896
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14103
Весь список
Туризм
5 июня 2019  10:22
Интерактивный гид по Самаре «заговорил» на китайском
Интерактивный гид по Самаре «заговорил» на китайском
Теперь информацию о 70 самарских достопримечательностях туристы могут прослушать на трех языках. Туризм
182
5 июня 2019  09:59
В Самарской области пройдет этнический фестиваль Красная собака
В Самарской области пройдет этнический фестиваль "Красная собака"
Он состоится около Тольятти в 8 и 9 июня. Туризм
183
31 мая 2019  12:16
Лавров заявил о возможном безвизовом режиме с Японией
Лавров заявил о возможном безвизовом режиме с Японией
Москва готова отказаться от виз в том числе и для туристических и деловых поездок. Туризм
231
Весь список
Образование
5 июня 2019  12:42
В школе в Крутых Ключах в Самаре введут нелинейное расписание из-за перегруженности
В школе в Крутых Ключах в Самаре введут нелинейное расписание из-за перегруженности
Для каждого класса будет определяться отдельное время начала занятий. Образование
216
5 июня 2019  09:23
ЕГЭ по физике напишут 150 тыс выпускников школ
ЕГЭ по физике напишут 150 тыс. выпускников школ
Свои результаты участники узнают не позднее 20 июня. Образование
188
4 июня 2019  14:50
В Международном инженерном чемпионате победили электротехники и химики.
Команда СамГТУ заняла первое место в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
В Международном инженерном чемпионате победили электротехники и химики.   Образование
304
Весь список

Культура
5 июня 2019  14:59
Вручать награды талантливым детям будет президент фонда, народный артист России Денис Мацуев.
5 июня состоится награждение победителей конкурсного отбора Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена»
Вручать награды талантливым детям будет президент фонда, народный артист России Денис Мацуев.  Культура
190
5 июня 2019  13:07
Самарцев приглашают отметить Сабантуй
Самарцев приглашают отметить Сабантуй
Он состоится в парке Гагарина. Культура
228
5 июня 2019  12:18
Самара присоединится к празднованию Пушкинского дня России
Самара присоединится к празднованию «Пушкинского дня России»
В этот день пройдут бал, литературные конкурсы, игры, исполнение стихов и музыкальных произведений. Культура
183
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14610
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14201
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
856
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1342
Весь список




Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные