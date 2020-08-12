Поздравление Дмитрия Азарова с Днем ВВС России

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Этот профессиональный праздник – один из наиболее почитаемых в России и Самарской области. В годы Великой Отечественной войны наш регион стал крупным авиастроительным центром страны. Именно Куйбышев, получивший статус запасной столицей Советского Союза, был кузницей «летающих танков» — легендарных штурмовиков Ил-2.Во многом благодаря вкладу в Великую Победу, бесперебойному производству военной и гражданской продукции, массовому трудовому героизму и самоотверженности куйбышевцев Самаре присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».На территории региона находится прославленное Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, которое в этом году отмечает свой 80-летний юбилей. СВВАУЛ является ведущим российским учебным заведением в сфере подготовки специалистов по эксплуатации вертолетов военной авиации. Из его стен вышло немало воздушных асов, чьими именами гордится вся страна.Многие годы нас связывают самые теплые дружеские отношения с личным составом гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Краснознаменной Донбасской базы.Сегодня воины-авиаторы с честью продолжают лучшие традиции своих предшественников, неуклонно повышают боевую выучку, надежно обеспечивая безопасность воздушных рубежей государства и способствуя тем самым укреплению обороноспособности нашей страны, защите ее национальных интересов.Эффективно решают все поставленные задачи экипажи стратегических бомбардировщиков «Самара» и «Николай Кузнецов», с которыми наш регион много лет поддерживает прочные шефские связи.Искренне благодарю жителей региона, выполняющих свой воинский долг в Военно-воздушных силах России, ветеранов ВВС, всех причастных к сегодняшнему празднику инженеров, авиатехников, аэродромных специалистов за профессионализм, ответственность и преданность своему делу.Сердечно желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и мирного неба!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров